English | وظائف


برشلونة: لم نشكك في إمكانيات ديمبلي
2018/11/25 | 10:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأكد مدير نادي برشلونة، جوليرمي أمور، أن ليست هناك أي شكوك حول إمكانيات لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي الفنية وما يستطيع تقديمه بالمباريات.وعن هدف أتلتيكو مدريد ومدى مسئولية تير شتيجن عن دخوله المرمى: "الهدف صعب على حارس المرمى، لأن هناك عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء ويتحركون بسرعة لمحاولة التسجيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة: لم نشكك في إمكانيات ديمبلي) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة: لم نشكك في إمكانيات ديمبلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أبرز النقاط في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
⋙ الكويت ترفع طاقة التكرير إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035
⋙ إسطنبول تستضيف الإثنين رابع اجتماع للجنة الاستراتيجية بين قطر وتركيا
⋙ رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة الاختصاصي الاسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال
⋙ أردوغان: نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب المستثمرين في بلادنا
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | محافظ واسط للفرات : اتخذنا قرارا اجباريا بإخلاء قرى استعدادا للسيول ...
⋙ شاهد بالفيديو | العهد تحصل على نسخة من طلب تعديل قانون رفحاء
⋙ بالصور.. جامعة بريطانية ترفع العلم العراقي لسبب مثير
الأكثر شيوعا