برشلونة: لم نشكك في إمكانيات ديمبلي

2018/11/25 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأكد مدير نادي برشلونة، جوليرمي أمور، أن ليست هناك أي شكوك حول إمكانيات لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي الفنية وما يستطيع تقديمه بالمباريات.وعن هدف أتلتيكو مدريد ومدى مسئولية تير شتيجن عن دخوله المرمى: "الهدف صعب على حارس المرمى، لأن هناك عدد كبير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء ويتحركون بسرعة لمحاولة التسجيل".

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