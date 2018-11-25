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إعتقال رئيس عصابة
2018/11/25 | 10:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان والمنشآت، الاحد، عن إعتقال رئيس عصابة متخصصة بالسرقة والسطو المسلح وابتزاز وتهديد المواطنين في المحافظة أعترف بتنفيذ " ١١ " عملية سطو مسلح وسرقات مختلفة ، بواسطة أسلحة نارية وبيضاء وارتدائهم زي القوات الأمنية وحملهم هويات مزيفهواشارت الى أن قسم مكافحة الإجرام وضع خطة محكمة لاعتقال جميع المجرمين المصنفين خطرين وعليهم العديد من القضايا والبالغ عددهم " سبعة "، وهم يتنقلون بين المحافظات لتنفيذ مأربهم الإجرامية ، فضلاً عن تسجيل افادة الشهود والتعمق بالتحقيق من خلال الانتقال الى المنازل والمحال المسرقة لجمع ادلة اكثر من مسرح الجريمة"،

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