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حركة التوحيد تدعو اللبنانيين للتمسك بالقيم الاسلامية
2018/11/25 | 10:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/..

رأى مجلس أمناء “حركة التوحيد الاسلامي”، ان تصريف الاعمال لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها في تسيير شؤون البلاد الاقتصادية والمعيشية وضبط الفساد والهدر، ريثما تتشكل الحكومة العتيدة.

على صعيد آخر، أشاد المجلس بـ “انتصار غزة العظيم”، معتبرا أن “ما بعده ليس كما قبله، وان المقاومة الموحدة في فلسطين كشفت وهن العدو وبرهنت لجميع المتخاذلين […]

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