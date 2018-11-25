مؤسسة البارزاني الخيرية ترسل مساعدات إلى الشرقاط استجابةً لمناشدة القائممقام عبر رووداو

2018/11/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلترسل مؤسسة البارزاني الخيرية، اليوم الأحد، 25-11-2018 قافلة مساعدات إلى قضاء الشرقاط لإغاثة المنكوبين جراء السيول، استجابةً للمناشدة التي أطلقها القائممقام إلى الرئيس مسعود البارزاني عبر شبكة رووداو الإعلامية.وقال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية، موسى أحمد، لشبكة رووداو الإعلامية: "للأسف كما شاهدنا خلال اليوميين الماضيين عبر وسائل الإعلام وقناتكم بوجه خاص تعرض قضاء الشرقاط لأضرار كبيرة وخاصة في قرية الحوري".وأضاف: "بدأنا بالاستعدادات لإرسال المساعدة استجابةً لمطالبات الأهالي وقائممقام الشرقاط الذي ناشد الرئيس مسعود البارزاني بإغاثتهم".وتابع: "كان يفترض انطلاق القافلة الآن، لكن قائممقام طلب في اتصال هاتفي الانتظار لحين تحسن الأحوال الجوية وذلك لعدم وجود أماكن لاستيعاب المساعدات وتوزيعها على المحتاجين".

وتابع أن "المساعدات معدة وفقاً لاحتياجات الأهالي بعد التشاور مع الإدارة المحلية وتتضمن المواد الغذائية والإسعافات الطبية والأغطية واللوازم المنزلية حيث فقدت 1400 عائلة ممتلكاتهم فضلاً عن وقوع خسائر بشرية".وفي وقت سابق، قال مدير مكتب الموصل لمؤسسة البارزاني الخيرية، رزكار عبيد "تلبية لنداءات الاستغاثة، قررت المؤسسة تسيير قافلة من المساعدات إلى الشرقاط لمساعدة أهاليها بعد السيول والفيضانات التي شهده القضاء وخاصة قرية الحوري خلال اليومين الماضيين للتخفيف عن الأهالي هناك، وذلك إيماناً بالعمل الإنساني الذي تضطلع به المؤسسة للوقوف مع النازحين والمتضررين والمحتاجين".وذكر أن "المساعدات ستوزع على 1100 عائلة من أهالي شرقاط وتشمل توزيع 4 بطانيات لكل عائلة وأدوات منزلية وملابس رجالية ونسائية وأطفال".وأمس السبت، قال قائمقام الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، علي الدودح، لشبكة رووداو الإعلامية: "تسببت الفيضانات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بغرق 3 آلاف منزل في قرية الحوري فضلاً عن تشريد 5 آلاف شخص كما لقي 12 شخصاً مصرعهم منهم 9 أطفال و3 نساء"، مضيفاً أن "مجلس قضاء الشرقاط ومجلس محافظى صلاح الدين والقوات الأمنية تعمل على مساعدة المتضررين لكن الوضع بحاجة إلى المزيد من المساعدات، وأدعو شبكة رووداو الإعلامية لإيصال صوتي إلى الرئيس مسعود البارزاني والخيرين لإغاثة المتضررين".

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