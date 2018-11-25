قائد بوكا المصاب: شعرت وكأننا في منطقة حرب

2018/11/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر كشف بابلو بيريز، قائد بوكا جونيورز، وقائع الاعتداء التي تعرضت له حافلة فريق أثناء توجها لخوض المباراة النهائية أمام ريفر بليت بنهائي كوبا ليبيرتادوريس.

وكان بيريز تعرض لإصابة على مستوى العين وتم اصطحابه للمستشفى بسبب تحطم زجاج حافلة الفريق أثناء رحلتها لملعب المباراة.

وقال بيريز للمراسلين: "أشعر أنني مصاب، كان مفترض أن نشارك في حفلة ولكن شعرت أننا في منطقة حرب".



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ريكيلمي: نهائي ليبيرتادوريس فقد أهميته بعد تلك الأحداث

⚡️ “"إنها حرب وليست كرة قدم"..



الشغب يتسبب في تأجيل نهائي ليبرتادوريس 🤦‍♂️”https://t.co/9EwN662s4b

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018وأكمل: "أملك عين مصابة، قالوا لي في المستشفى إن هناك جزء منها مجروح، هذا ربما حدث نتيجة تناثر الزجاج".

وختم متوسط الميدان: "أريد أن أطمئن الجماهير أنني بحالة طيبة".

وتم تأجيل المباراة إلى مساء الأحد بعد تأخيرها لعدة مرات وعدم لعبها في النهاية بعد رفض ريفر بليت اللعب.

ولم يتم حتى الآن مدى إمكانية ملعب "مونيمنتال" من استضافة المباراة بعدما قامت السلطات الأرجنتينية بإغلاقه.

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