كوكي: أتلتيكو مدريد لعب افضل من برشلونة

2018/11/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر أكد كوكي، قائد أتلتيكو مدريد، أنّ فريقه لم يستحق التعادل أمام برشلونة في الجولة 13 من الدوري الإسباني مؤكدًا تفوق فريقه.

دييجو كوستا سجل الهدف الأول للروخي بلانكوس قبل أن يعادل عثمان ديمبلي النتيجة في الثواني الأخيرة.





وقال كوكي في تصريحات عقب المباراة: "كنا نستحق الفوز لأننا أظهرنا روحًا قتالية في الدقائق الأخيرة وكنا الأخطر على مرمى برشلونة".



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وتابع: "اللاعبون في برشلونة تربوا على الاستحواذ والسيطرة على الكرة ونجحوا في ذلك طوال المباراة ولكنّهم لم يهددوا مرمانا سوى في كرة واحدة، ولكننا كنا الأفضل".

قائد الروخي بلانكوس في اللقاء أكد أنّ اللعب أمام برشلونة دائمًا صعب للغاية لأنّه فريق قوي قادر على التسجيل من أقل الفرص.

برأيك من هو أفضل لاعب في مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة؟🤔

— جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2018 واختتم: "نحاول الآن التفكير في المباريات المقبلة واستغلال أي تعثر قادم لبرشلونة للانقضاض على الصدارة".

برشلونة حافظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد التعادل مع أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق.

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