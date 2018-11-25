رئيس النصر يطرح تساؤلات حول شبهات قبل مواجهة الهلال

2018/11/25 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر طرح سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر السعودي، عدة تساؤلات على مسؤولي الكرة بالسعودية وتركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، مطالبًا بضرورة الانتباه لما يحدث داخل غرفة تقنية الفيديو.

العالمي حقق الفوز أول أمس الجمعة، أمام الشباب بهدف نظيف، سجله أحمد موسى، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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آل سويلم كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسئلة بريئة أتمنى اجد لها إجابة: أي شك في لعبة ضد النصر غرفة تقنية الـVAR تطلب الحكم يراجع قراره!!!! أكثر من مرة حدث هذا آخرها مع شقيقنا الشباب، وأي شك في كرة لصالح الهلال غرفة تقنية الـ VAR تطلب الحكم يراجع قراره وحدث هذا مرتين أمام الفيصلي، كرة أمرابط أمام الشباب ضربة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 37، نحسن النية لم يشاهدها الحكم، طيب وين (الفار)!!!".

وأضاف: "النصر سيلعب مباراته أمام الوحدة قبل الديربي، الهلال تتأجل مباراته وعنده لعيبه ممكن يتوقفون ببطاقات!!! هذه شبهات يجب أن تجد إجابات".

رئيس العالمي اختتم: "الحقيقة أننا نحسن الظن كثيرًا وثقتنا بمعالي تركي آل الشيخ الرجل الذي تعب وعمل لا تزعزع، ونرجو منه الانتباه لما يدور في غرفة تقنية الفار".

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النصر سيلعب مباراته أمام الوحدة قبل الديربي، الهلال تتأجل مباراته وعنده لعيبه ممكن يتوقفون ببطاقات!!! هذه شبهات يجب أن تجد اجابات

— سعود آل سويلم (@SSuwailm) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٨يذكر أن مواجهة الديربي بين الهلال والنصر من المقرر أن تقام في الثامن من ديسمبر المقبل، ضمن الجولة الـ12، ويواجه قبلها العالمي فريق الوحدة في الثاني من ديسمبر.

العالمي يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وتعثر بالأمس للمرة الأولى في الموسم الجاري بالتعادل أمام الفيصلي.

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