تظاهرة لطلبة الاقسام الداخلية في السليمانية

2018/11/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خرج المئات من الطلبة بتظاهرة في مدينة السليمانية، احتجاجاً على تردي الخدمات في مباني الاقسان الداخلية.

واحتج المتظاهرون على ضعف استجابة الحكومة المحلية لمناشداتهم وتلبية مطالبهم، المتعلقة بتوفير الخدمات في مباني الاقسام الداخلية للجامعات، ولاسيما في ظل الاجواء الباردة في الموسم الشتوي الحالي.

وسبق ان تظاهر عدد من طلاب وطالبات كلية طب الاسنان في جامعة السليمانية، مغلقين طريقا رئيساً داخل المدينة.

وشارك جميع اقسام الكلية في التظاهرة التي اغلقت الطريق امام الكلية، من اجل منع حكومة الاقليم فتح جامعة اهلية لطب الاسنان، وتعيين خريجي الكلية.

وطالب المتظاهرون الجهات المعنية بتوفير المستلزمات الضرورية للدراسة الجامعية.

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