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نائبة تطالب بإحالة قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين للجنة المالية لتشريعه
2018/11/25 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبتِ النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، ، بإحالة قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين للجنة المالية لتشريعه.

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