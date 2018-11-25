نائبة تطالب بإحالة قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين للجنة المالية لتشريعه

2018/11/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبتِ النائبة عن تحالف سائرون مناهل الحميداوي، ، بإحالة قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين للجنة المالية لتشريعه.

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