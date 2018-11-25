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تأجيل افتتاح المنطقة الخضراء لهذا الموعد والسبب..
2018/11/25 | 11:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد عن تأجيل إفتتاح المنطقة الخضراء، إلى الأسبوع المقبل بسبب أعمال التأهيل الخدمية.

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