تأجيل افتتاح المنطقة الخضراء لهذا الموعد والسبب..

2018/11/25 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الأحد عن تأجيل إفتتاح المنطقة الخضراء، إلى الأسبوع المقبل بسبب أعمال التأهيل الخدمية.

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