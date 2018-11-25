تكثيف جهود البحث عن رفات ضحايا حرائق كاليفورنيا بعد توقف المطر

2018/11/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق البحث عن ضحايا أسوأ حريق تشهده ولاية كاليفورنيا الأمريكية في تاريخها من تمشيط الحطام بعد توقف المطر، أمس السبت، لكن المسؤولون حذروا من أن الأمطار قد تهطل مجددا وتهدد بانهيارات أرضية.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة بيوت كاونتي إن الحريق الذي يطلق عليه (كامب فير) طمس بالكامل تقريبا بلدة بارادايس الجبلية التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرقي سان فرانسيسكو يوم الثامن من نوفمبر تشرين الثاني وقتل 85 شخصا على الأقل ودمر نحو 14 ألف منزل وزاد عدد القتلى واحدا مساء السبت.

وأضاف المكتب أن نحو 475 من سكان بارادايس والمناطق المحيطة بها ما زالوا في عداد المفقودين.

وقام مئات من أفراد الشرطة والمتطوعين بالبحث في البلدة وحولها منذ أن اجتاحها الحريق.

وحول هطول أمطار، بلغ منسوبها ما بين خمسة وثمانية سنتيمترات في الأيام القليلة الماضية، الرماد إلى طين مما عقد أعمال البحث عن رفات الضحايا التي تحولت إلى عظام محترقة.

وحذر كوري هونيا قائد شرطة مقاطعة بيوت كاونتي من أن رفات بعض الضحايا قد لا يعثر عليها على الإطلاق.

وقالت المتحدثة باسم المكتب ميراندا باورسوكس إن فرق البحث استأنفت جهودها أمس السبت.

وذكر ديفيد روث من مركز الأرصاد الاتحادي أن أمطارا يتراوح منسوبها بين خمسة وثمانية سنتيمترات من المتوقع هطولها على منطقة الحريق من يوم الأربعاء وحتى يوم السبت المقبل.

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