2018/11/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: قرارات اللجنة الاقتصادية الحكومية تخدم مصالح هذه الجهات

بغداد/...قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الأحد، ان قرارت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تخدم مصالح شركات احتكارية مقربة من بعض الفاسدين ، داعية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للتدخل.

وذكرت في بيان ، إن "هناك قرارات صدرت من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء أعطت الفرصة لشركات مقربة من بعض الفاسدين لاحتكار مواد معينة وإلحاق الضرر بالمواطن العراقي، على غرار فضيحة احتكار استيراد سيارات الوارد الامريكي من قبل شركات محددة، ما أثار غضب الشارع العراقي".

وأضافت "اليوم نضع امام انظار رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والجهات الرقابية والشعب العراقي قراراً آخر مبطن بالفساد يتعلق بشركة الاتحاد للسكر والزيوت، فما هي مبررات صدور قرار من اللجنة الاقتصادية بالحصر لشركات الاتحاد رغم اسعارها العالية للطن الواحد وعدم فسح مجال للتنافس بحجة دعم المنتوج الوطني؟".

وأكدت ان "مواد هذه الشركة مستوردة بتحايل على تعليمات مجلس الوزراء بتواطؤ من الوزير المعني، ولكون سعر الطن عالي جدا يتم التلاعب من خلال المستورد بعملة الدولار بالدينار العراقي وهذه سرقة مبطنة اخرى بفارق العملة ".

وشددت نصيف على ضرورة "تدخل عبد المهدي واللجان المعنية ولجنة النزاهة بمراجعة كافة العقود المبرمة في وزارة التجارة".انتهى 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: قرارات اللجنة الاقتصادية الحكومية تخدم مصالح هذه الجهات) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: قرارات اللجنة الاقتصادية الحكومية تخدم مصالح هذه الجهات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).