مصرع سبعة اشخاص بانهيار مساكنهم جراء الامطارفي واسط

2018/11/25 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة واسط، الأحد، عن مصرع سبعة اشخاص جراء انهيار مساكنهم في مناطق متفرقة من المحافظة جراء الامطار الغزيرة، فيما أكد ان مساعدات ستصل

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