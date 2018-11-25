English | وظائف


صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية
2018/11/25 | 11:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

العالم الاسلامي السعودية

صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 10:56

صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

كشفت صحيفة "ذي هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إجراء إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد مصدر في مجلس الشيوخ للصحيفة ، أهمية الاجتماع المرتقب، قائلا: "سيكون مهما حقا، لست متأكدا من فرض العقوبات لكن القضية (مقتل خاشقجي) لم تنته بعد".ونقلت "ذي هيل" عن مصدر آخر في الكونغرس قوله إن عنوان الاجتماع هو الحرب في اليمن، لكنه سيطرح أيضا مسألة دور السلطات السعودية في قتل خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة وإمكانية تمرير قانون العقوبات ضد الرياض ومنع بيع الأسلحة لها خلال آخر دورات الكونغرس للعام الجاري، فضلا عن احتمال مناقشة العلاقات الأمريكية – الروسية.وأضافت الصحيفة أن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس سيعقدان جلسة إحاطة، لكنها لم تحدد تاريخا لها .س .

ع  

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

www.alghadeer.tv/media/cache/ef/6f/ef6f6c3a3f4ac0b714b5da8dc1cbddb3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الكويت ترفع طاقة التكرير إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2035
⋙ إسطنبول تستضيف الإثنين رابع اجتماع للجنة الاستراتيجية بين قطر وتركيا
⋙ رابطة المصارف الخاصة العراقية تقيم دورة الاختصاصي الاسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال
⋙ أردوغان: نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب المستثمرين في بلادنا
⋙ القبض على 6 اشخاص يمارسون السمسرة والبغاء في بغداد
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | محافظ واسط للفرات : اتخذنا قرارا اجباريا بإخلاء قرى استعدادا للسيول ...
⋙ شاهد بالفيديو | العهد تحصل على نسخة من طلب تعديل قانون رفحاء
⋙ بالصور.. جامعة بريطانية ترفع العلم العراقي لسبب مثير
الأكثر شيوعا