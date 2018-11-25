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صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

العالم الاسلامي السعودية

صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 10:56

صحيفة أميركية: مجلس الشيوخ سيناقش مسألة فرض عقوبات على السعودية

كشفت صحيفة "ذي هيل" الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إجراء إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد مصدر في مجلس الشيوخ للصحيفة ، أهمية الاجتماع المرتقب، قائلا: "سيكون مهما حقا، لست متأكدا من فرض العقوبات لكن القضية (مقتل خاشقجي) لم تنته بعد".ونقلت "ذي هيل" عن مصدر آخر في الكونغرس قوله إن عنوان الاجتماع هو الحرب في اليمن، لكنه سيطرح أيضا مسألة دور السلطات السعودية في قتل خاشقجي الذي كان مقيما في الولايات المتحدة وإمكانية تمرير قانون العقوبات ضد الرياض ومنع بيع الأسلحة لها خلال آخر دورات الكونغرس للعام الجاري، فضلا عن احتمال مناقشة العلاقات الأمريكية – الروسية.وأضافت الصحيفة أن وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيمس ماتيس سيعقدان جلسة إحاطة، لكنها لم تحدد تاريخا لها .س .



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