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خلال ستة اشهر ..ارتفاع مستوى العنف في الكويت الى 260 جريمة

العالم الاسلامي

خلال ستة اشهر ..ارتفاع مستوى العنف في الكويت الى 260 جريمة

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 10:37

خلال ستة اشهر ..ارتفاع مستوى العنف في الكويت الى 260 جريمة

كشفت صحيفة كويتية، الاحد، عن تصاعد ملحوظ في "جرائم القتل والسرقة" في البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي 2018، لافتة الى وقوع 260 جريمة قتل و204 قضايا سرقة لبنوك.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، على موقعها الرسمي، إن "الكويت شهدت 260 جريمة قتل وحالة اعتداء على النفس، وكما سجلت 204 قضية لحالات سرقة البنوك".وأضافت أن "عدد قضايا الجنايات خلال النصف الاول من العام الحالي من حالات خطف وقبض وحجز بلغت 124 قضية، أما حالات الاعتداء على العِرض والسمعة، فبلغت 93 حالة، والاعتداء على مال الغير 762 قضية".واشارت الى ان "اجمالي عدد القضايا ارتفعت خلال النصف الاول عن العام السابق بنسبة 3 في المئة، وشكلت جرائم الاعتداء على المال زيادة ملحوظة وغير طبيعية، بنسبة 7 في المئة".س .



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