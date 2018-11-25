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محمد صلاح يعود للعب من نفس مكان إصابته
2018/11/25 | 11:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

عاد نجم نادي الشرطة لكرة السلة، محمد صلاح، إلى الملاعب من جديد بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي.

وقال صلاح في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “مباراة الكرخ كانت أول مباراة لي، بعد عودتي من الإصابة، للأسف لم نتمكن من الفوز في المواجهة لكن سأحاول مساعدة زملائي في قادم المواعيد”.

وأضاف، أن […]

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