طومسون يقود وريورز للفوز على كينجز في دوري السلة الأمريكي

2018/11/25 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما يتسبب غياب لاعب واحد بارز بسبب الإصابة في مشاكل لأغلب فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لكن جولدن ستيت وريورز حامل اللقب يملك تشكيلة رائعة ساعدته على مواصلة الانتصارات رغم غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

ويملك وريورز أطول سلسلة انتصارات حالية في البطولة بعدما فاز في اخر عشر مباريات رغم غياب خمسة لاعبين أساسيين من بينهم ستيفن كوري أفضل لاعب في البطولة مرتين والذي غاب للمباراة السادسة على التوالي يوم الأربعاء بسبب إلتواء في الكاحل.

وقال كلاي طومسون لاعب وريورز في مؤتمر عبر الهاتف عن زميله كوري “هو أحد أفضل اللاعبين في العالم لذا غيابه عن الفريق هو أمر مؤسف.



لكن بينما هو غائب لا نبحث نحن عن أعذار، ما زلنا نحاول القيام بما نفعله بدونه وهو أننا نلعب بقوة وبصورة جماعية ونفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات”.

وتابع “نجحنا بدونه حتى الآن بسبب مجموعة اللاعبين التي نملكها، لا نبحث عن أعذار عندما يغيب أفضل لاعب لدينا بسبب الإصابة”.

وبالإضافة إلى كوري، الذي سيغيب عن مواجهة كليفلاند كافاليرز في يوم عيد الميلاد وهي مواجهة بين الفريقين اللذين لعبا في النهائي في اخر ثلاثة مواسم، عانى وريورز من غياب درايموند جرين (الكتف) وزازا باتشوليا (الكتف) في خمس من أخر ست مباريات.

وغاب شون ليفينجستون (مشكلة في الركبة) عن اخر مباراتين فيما تم استبعاد اندري ايجودالا من مباراة الأربعاء بسبب معاناته من أعراض البرد.

وقال وريورز، الذي يحتل المركز الثاني بين فرق القسم الغربي إذ فاز في 25 مباراة مقابل ست هزائم، إنه يتعامل مع المشاكل الطبيعية الناتجة عن اللعب حتى يونيو/ حزيران في اخر ثلاثة مواسم في طريقه نحو الفوز باللقب مرتين وإنه لا يوجد أي سبب للقلق.

وقال ستيف كير مدرب الفريق “طالما نستطيع الفوز في غياب هذه المجموعة فنحن نشعر أنهم سيكونون بصحة جيدة وعلى استعداد للذهاب إلى الأدوار الإقصائية”.

وأضاف “هذا الأمر كان متوقعا في العديد من الجوانب ونحن نتعامل مع الوضع بأفضل طريقة ممكنة”.

وربما السبب وراء عدم تأثر وريورز كثيرا بغياب هؤلاء اللاعبين هو تألق كيفن دورانت الذي وصل مستواه إلى درجة أفضل في غياب اللاعبين البارزين.

ويعتقد وريورز أن الإصابات ستساعد الفريق على التقدم أكثر في البطولة كما كان الحال في الموسم الماضي عندما غاب دورانت بسبب الإصابة.

وقال ديفيد وست لاعب وريورز “مررنا بسلسلة انتصارات مثل هذه في العام الماضي عندما كان كيفن دورانت غائبا واعتقد أننا بحالة جيدة”.

وتابع “نحن نسير على نفس الخط فيما يتعلق بتطور الفريق واللعب بشكل أفضل واكتشاف التشكيلات الناجحة ومن من اللاعبين يلعب بشكل جيد مع الاخرين لأن من الواضح أن علينا خوض أدوار إقصائية صعبة للغاية في القسم الغربي”.

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