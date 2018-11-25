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مراسلنا: انجراف عجلة وغرق صاحبها وانقاذ 3 اخرين في وداي حوران غرب الرطبة
2018/11/25 | 11:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع

افاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ,اليوم الاحد, انجراف عجلة جراء السيول في وداي حوران غرب الرطبة .

واضاف ان الحادث اسفر عن غرق صاحب العجلة واصابة  ثلاثة مواطنين كانو بنفس العجلة مؤكداً انه تم انقاذهم” .

وتابع ان السيول جرفت عدد من القناطر على وادي حوران غرب الرطبة.

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