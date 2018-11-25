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مدينتان عراقيتان بين الأعلى بكميات الأمطار في العالم
2018/11/25 | 11:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ سجلت مدينتان عراقيتان، اليوم الأحد، ضمن الأعلى بكميات الامطار بالعالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى كميات الامطار في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان مدينة تيت في دولة موزبيق احتلت المرتبة الاولى بأعلى كمية للامطار […]

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