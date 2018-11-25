بالجدول.. مدينتان عراقيتان ضمن الاعلى بكميات الامطار في العالم

2018/11/25 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادسجلت مدينتان عراقيتان، الاحد، ضمن الاعلى بكميات الامطار بالعالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.وبين الجدول ان قضاء العزيزية بمحافظة واسط في العراق احتل المرتبة الثامنة وبكمية بلغت 108 ملم، فيما احتل قضاء الفاو في البصرة المرتبة 13 بكمية 82 ملم.

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