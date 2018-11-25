2018/11/25 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالأرقام..



كميات الأمطار في العراق خلال 24 ساعة الماضية

تأریخ التحریر: : 2018/11/25 11:04

• 71 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. كميات الأمطار في العراق خلال 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. كميات الأمطار في العراق خلال 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).