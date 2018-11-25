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شاهد بالفيديو | محافظ واسط للفرات : اتخذنا قرارا اجباريا بإخلاء قرى استعدادا للسيول ...
2018/11/25 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | محافظ واسط للفرات : اتخذنا قرارا اجباريا بإخلاء قرى استعدادا للسيول

مصدر الفيديو: WGzwS3WhWLY

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