2018/11/25 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | محافظ واسط للفرات : اتخذنا قرارا اجباريا بإخلاء قرى استعدادا للسيول

مصدر الفيديو: WGzwS3WhWLY

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