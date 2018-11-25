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القبض على امرأة مطلوبة بقضية حطف بعد هروبها إلى أربيل
2018/11/25 | 11:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/بغداد ألقت خلية الصقور الاستخبارية اليوم الأحد القبض على امرأة مطلوبة بقضية خطف بعد هروبها إلى محافظة أربيل.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه إن “خلية الصقور الاستخبارية تمكنت وبجهد استخباري من إلقاء القبض على امرأة ارتكبت جريمة خطف إحدى البنات”.

وأضاف البيان “تم تحرير المخطوفة في محافظة بغداد […]

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