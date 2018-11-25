كوبا ليبرتادوريس: تأجيل السوبر كلاسيكو بعد الاعتداء على حافلة بوكا

2018/11/25 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية إلى أن زجاج الحافلة تحطم ما أدى إلى إصابة بعض لاعبي بوكا الذي كان تعادل على أرضه 2-2 في لقاء الذهاب في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد أن تقدم فيه مرتين.

وقرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" في بادئ الأمر تأجيل انطلاق المباراة لساعة حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، ثم اضاف ساعة وربع حتى الـ 19,15 (22,15 ت غ)، قبل أن يتوصل في النهائي لقرار تأجيلها إلى الأحد بسبب الوضع النفسي والبدني للاعبي بوكا.

وكشف مدير المسابقة في "كونميبول" أليخاندرو رودريغيز لشبكة "فوكس" أن الفريقين اتفقا على أنه لا يمكنهما اللعب في هذه الظروف، وستقام المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساء (20,00 ت غ)".

ووجد لاعبو بوكا أنفسهم في وضع صعب للغاية بعد الاعتداء الذي شمل رميهم برذاذ الفلفل والعصي والحجارة.



وكشف قائد الفريق بابلو بيريز الذي بدا متأثراً جراء رذاذ الفلفل، أنهم "هاجمونا من كل مكان"، فيما قال زميله المدافع كارلوس ايسكيردوس "رموا علينا رذاذ الفلفل، العصي والحجارة إلى داخل الحافلة من كل مكان".

وأظهرت لقطات تلفزيونية لاعبي بوكا يخرجون من الحافلة وهم يسعلون والدموع على وجوههم جراء رذاذ الفلفل، فيما أظهرت لقطات أخرى أعضاء الفريق يتلقون العلاج من قبل الطاقم الطبي في غرفة ملابس ملعب "مونيمونتال" الواقع في ضواحي العاصمة بوينوس أيرس.

وقالت محطات التلفزيون المحلية إن بعض اللاعبين تعرضوا لإصابات جراء الزجاج المكسور.

وفي حديث لشبكة "فوكس سبورتس" كشف النجم الدولي السابق مهاجم بوكا كارلوس تيفيز "لقد تقيأت، أشعر بآلام في حنجرتي، هذا وضع لا يمكن القبول به، إنهم يجبروننا على اللعب".

وحصل الاعتداء على الحافلة رغم المواكبة الأمنية المشددة، وكشف مسؤول في بوكا للصحافة أن رذاذ الفلفل جاء من الشرطة التي حاولت تفريق جماهير ريفر بلايت.

ويعود الفوز الأخير لبوكا جونيورز بلقب المسابقة إلى 2007 عندما ظفر بلقبه السادس.



أما ريفر بلايت فيسعى الى التتويج به للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2015.

وهي المرة الأخيرة التي سيقام فيها الدور النهائي لكوبا ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، حيث تقرر اعتماد نظام المباراة النهائية اعتباراً من العام المقبل، على أن يقام النهائي الأول في العاصمة التشيلية سانتياغو.

وسينال الفائز باللقب القاري شرف تمثيل أميركا الجنوبية في كأس العالم للأندية المقررة في الإمارات في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

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