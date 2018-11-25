جولة رد الاعتبار في دوري الابطال لروما وتوتنهام ومانشستر سيتي

2018/11/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر يستعد فريق روما الإيطالي لاستضافة نظيره ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء في ملعب الأوليمبيكو في إطار مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

المباراة هي فرصة لكتيبة المدرب إنزو دي فرانشيسكو للانتقام من خسارتهم في الجولة الأولى في سبتمبر الماضي بثلاثية نظيفة في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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وقتها فازت كتيبة المدرب لوجين لوبتيجي بفضل أهداف إيسكو وجاريث بيل وماريانو دياز.

ويعيش ريال مدريد حالة من الصحوة حاليًا مع مدربه الأرجنتيني الجديد سانتياجو سولاري، مما يصعب الأمور على الذئاب للانتقام.

الفريقان يدخلان المباراة متساويان في رصيد النقاط "تسع نقاط" مع تفوق ريال مدريد بفارق الأهداف، مما يجعل الفائز يضمن التأهل لدور الـ 16 بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة في المجموعة، مما يعطي المباراة أهمية أكبر.

في نفس الجولة يستضيف فريق أولمبيك ليون الفرنسي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.

السيتزن يحتل صدارة المجموعة برصيد تسع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الفرنسي.

واستطاع ليون تحقيق مفاجأة كبيرة في مباراة الذهاب بالفوز بهدفين مقابل هدف في ملعب الاتحاد.

فوز كتيبة جوارديولا سيبعدها عن ليون بفارق ست نقاط ويضمن لهم التأهل وصدارة المجموعة وفي نفس الوقت رد اعتبار لما حدث في الجولة الأولى.

مباراة انتقامية أخرى تشهدها نفس الجولة وهي مباراة توتنهام هوتسبر الإنجليزي وانتر ميلان الإيطالي التي سيستضيفها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

مباراة الذهاب بينهما على ملعب جيوزيبي مياتزا كانت قد انتهت بفوز النيراتزوري بهدفين مقابل هدف بطريقة درامية في الدقيقة الأخيرة رغم تقدم الضيوف في البداية.

مباراة ملعب ويمبلي هي ليست فرصة للسبيرز للانتقام فقط، بل قد تكون الفرصة الأخيرة للحفاظ على آمال التأهل لثمن النهائي.

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الثالث في مجموعته برصيد أربع نقاط بفارق ثلاث نقاط عن انتر ميلان الوصيف الذي يتأخر بدوره بثلاث نقاط عن المتصدر فريق برشلونة الإسباني.

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