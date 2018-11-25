نادي سعودي آخر ينافس اتحاد جدة على ضم العكايشي

2018/11/25 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر اقترب التونسي أحمد العكايشي؛ مهاجم النجم الساحلي التونسي، من خوض تجربة جديدة مرة أخرى في الدوري السعودي، لكن هذه المرة من بوابة أخرى بخلاف اتحاد جدة.

وكان اللاعب قد رحل عن العميد في نهاية الموسم الماضي بعد تراجع مستواه بصورة كبيرة وغيابه عن التهديف، مما أثار جمهور الاتحاد ضده ودفع مجلس الإدارة للاستغناء عنه.

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ورددت تقارير صحفية خلال الفترة الحالية رغبة الاتحاد في عودة لاعبه مرة أخرى خلال يناير المقبل بعد تراجع نتائج الفريق منذ بداية الموسم، حيث لم يحقق أي انتصار وتعادل في مباراتين وخسر كافة مبارياته إلا أن هناك نادٍ آخر دخل على الخط لمنافسة العميد.

صحيفة "الرياضية" السعودية أكدت أن نادي أحد دخل في مفاوضات مبدئية مع العكايشي للتعاقد مع خلال الميركاتو الشتوي المقبل، موضحة أن مصادرها أشارت إلى أن التونسي أبدى موافقته المبدئية على الانضمام لأحد.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أحد يرون أن المهاجم التونسي سيشكل إضافة فنية للفريق رغم زيادة وزنه الواضح ومواصلة غيابه عن التهديف كذلك مع نجمة الساحل، لكنه يخضع حاليًا لبرنامج خاص لإنقاص وزنه.

اتحاد جدة يتعاقد مع لاعب السعودية المتوج بكأس آسياصاحب الـ29 عامًا كان قد قضى موسمين في اتحاد جدة منذ صيف 2016، وشارك معه الموسم الأول في 21 مباراة، سجل خلالهم عشرة أهداف وصنع ثمانية آخرين، بينما شارك الموسم الثاني في 28 مباراة، وأحرز 12 هدفًا وصنع أربعة آخرين.

يذكر أن أحد أقال مدربه الباراجوياني فرانسيسكو آرسي مؤخرًا بعد تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها الهزيمة أمام الفتح برباعية نظيفة.

ويحتل أحد حاليًا المركز الـ15 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد ست نقاط، جمعها من عشر مباريات.

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