عرب كركوك لـ”النور”: مجلس المحافظ هو المخول الوحيد لاختيار محافظ جديد

2018/11/25 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد المجلس العربي في كركوك بان مجلس المحافظة هو المخول الوحيد لاختيار محافظ جديد في حال ذهاب المحافظ الحالي بداية الشهر القادم لافتا إلى أن هناك بوادر لتفاهمات بين المكونات في الفترة الأخيرة تحاول ان توحد رؤى المكونات.

وقال حاتم الطائي المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك في حديث خص به “النور نيوز” انه في “حال ذهاب المحافظ وكالة هناك آلية لاختيار محافظ جديد وهي ان يجتمع مجلس المحافظة ويختار محافظ جديد وان يكون هناك نصاب للمجلس”.

وتابع “القانون الذي يحكم مجلس المحافظة هو قانون 71 في فترة الائتلاف المؤقتة حيث لا يوجد هناك حلول مثل أن يحل معاون المحافظ محل المحافظ أو أن يحل القائمقام محل المحافظ وهذه الحلول هي مجرد ترويج إعلامي ليس لها أي أساس قانوني”.

واشار إلى انه “لا يوجد أي حل قانوني أخر إلا بعقد جلسة لمجلس المحافظة لاختيار محافظ جديد وفي حالة عدم إمكانية عقد مجلس المحافظة لجلسة فيكون الأولى حل المجلس وإحالة الأمر للسلطة التنفيذية لاختيار محافظ وكالة لحين إجراء الانتخابات جديدة تفرز مجلس جديد ومحافظ جديد”.

وبين الطائي انه “هناك بوادر لتفاهمات بين المكونات في الفترة الأخيرة تصاعد الجهود الايجابية التي تحاول ان توحد رؤى المكونات خاصة مبادرة رئيس الجمهورية ومبادرة الإخوة في سائرون والتجمع الجمهوري العراقي لجمع المكونات للوصول إلى حلول توافقية لإدارة المحافظة”.

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