ترامب يهدد بغلق الحدود والهراوات بدلا من البنادق بإنتظار المهاجرين من امريكا الوسطى

2018/11/25 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن ـ واع ـ نافع الفرطوسيجدد الرئيس دونالد ترامب اليوم الاحد، التهديد بإغلاق الحدود مع المكسيك، في حال خرج الوضع عن السيطرة مع وصول الموجات البشرية للمهاجرين القادمين من امريكا الوسطى الى تخوم الحدود المكسيكية – الامريكية.ووصل آلاف المهاجرين القادمين من دول أميركا الوسطى سيرهم باتجاه حدود الولايات المتحدة والتجمع في مدينة تيخوانا بشمال غرب المكسيك على الحدود الأميركية، وسط إحساس متزايد بالإحباط إزاء الاحتمال الضئيل بدخولهم الولايات المتحدة، فيما طالب رئيس بلدية المدينة بترحيلهم.وصرّح وزير الداخلية المكسيكي ألفونسو نافاريتي أن “فرص الدخول إلى الولايات المتحدة ” معدومة عمليا”ً محذرا من أن ” هناك خطرا ً هائلا إزاء حصول حوادث على الحدود”.وشدد نافاريتي أن “السلطات المكسيكية ستحاول منع هؤلاء المهاجرين من دخول الولايات المتحدة عنوة، في الوقت الذي أستقبل المهاجرون بالعداء من جانب السكان ورئيس بلدية تيخوانا الذي طلب ترحيلهم”.يشار إلى أنه في 13 تشرين الأول الماضي شكل آلاف الأشخاص من هندوراس قافلة للتوجه إلى الولايات المتحدة، وقد انضم إلى تلك القافلة مهاجرون آخرون، خصوصا من سلفادور وهاييتي وغيرهما، بعد اجتيازهم 4300 كيلومتر سيرا على الأقدام أو على متن شاحنات أو حافلات.وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد طالبي اللجوء بنسبة ألفين بالمئة على طول الحدود في حين يتم قبول أقل من 10 بالمئة منها، بحسب الإدارة الأميركية.وحشدت وزارة الدفاع عددا من جنودها فضلا عن حرس الحدود خشية اختراق الحدود أو وقوع أعمال عنف، لكن وزارة الدفاع اكدت ان أعضاء من الشرطة العسكرية سيكونون مزودين بدروع وهراوات، ولن تستخدم اية بنادق.

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