2018/11/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على سبعة متهمين بالسرقة وترويج المخدرات في بغداد

بغداد/..



أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، عن القاء القبض على سبعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن" قوة من اللواء (44) تمكنت من اعتقال متهم بترويج المواد المخدرة في منطقة حي أور"، مبينة في السياق ذاته انه "تمكنت قوة من اللواء (15) شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين بترويج المواد المخدرة في منطقتي الزعفرانية، والكرادة".

واضافت ان "قوة من اللواء السابع شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهمين بالسرقة في منطقي الدورة، والبياع، في حين تمكنت قوة من اللواء (24) من اعتقال متهم بالتهديد في منطقة الشهداء غربي بغداد".

وتابعت ان "قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم بإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي في منطقة البلديات".



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