2018/11/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي: يتوجب على الرياض أن تكون على يقين كامل بأن النصر سيكون حليف اليمنيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/25 | 12:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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