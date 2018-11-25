مجلس كركوك: اقليم كردستان مدين للمحافظة بمبلغ 55 مليون دولار

2018/11/25 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة كركوك، اليوم الأحد، أن اقليم كردستان العراق مدين للمحافظة بمبلغ 55 مليون دولار كاستحقاق عن الصادرات النفطية، مشيرا إلى أن الحكومة

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