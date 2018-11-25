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سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم
2018/11/25 | 12:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

العراقاقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 12:09

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

انفخض سعر صرف الدينار في بغداد عند الإفتتاح، اليوم الأحد، الى ما دون الـ120 ألف دينار مقابل كل 100$ مع فوارق بسيطة بين صيرفات المحافظات، فيما شهدت اسعار النفط إنخفاضا جديدا في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في بورصة الكفاح 119.900، وفي صيرفات بغداد مابين 119.500 – 120.500، أما في بورصة البصرة بلغ 120.100، وفي بورصة أربيل بلغ 120.175.

 اما بالنسبة للعملات الإقليمية، فإن التومان الإيراني 1240 – 1230  /100$، والليرة التركية  528/100$.   وبالنسبة لسعر برميل نفط خام برنت واصل انخفاضه في الأسواق العالمية حيث بلغ58.80$، في حين بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 في أسواق العراق 205 آلالف دينار.   بينما سعر اونصة الذهب عالميا بلغ 1223$.س .ع

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