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سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

العراقاقتصاد

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

الأحد 25 نوفمبر 2018 - 12:09

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي و أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم

انفخض سعر صرف الدينار في بغداد عند الإفتتاح، اليوم الأحد، الى ما دون الـ120 ألف دينار مقابل كل 100$ مع فوارق بسيطة بين صيرفات المحافظات، فيما شهدت اسعار النفط إنخفاضا جديدا في الأسواق العالمية.

وبلغ سعر صرف الدينار مقابل الدولار في بورصة الكفاح 119.900، وفي صيرفات بغداد مابين 119.500 – 120.500، أما في بورصة البصرة بلغ 120.100، وفي بورصة أربيل بلغ 120.175.



اما بالنسبة للعملات الإقليمية، فإن التومان الإيراني 1240 – 1230 /100$، والليرة التركية 528/100$. وبالنسبة لسعر برميل نفط خام برنت واصل انخفاضه في الأسواق العالمية حيث بلغ58.80$، في حين بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 في أسواق العراق 205 آلالف دينار. بينما سعر اونصة الذهب عالميا بلغ 1223$.س .ع

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