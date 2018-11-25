الزراعة النيابية تعتزم مفاتحة الموارد المائية بشأن الاستفادة من الأمطار والسيول

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشف عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية جمال فاخر، الأحد، عن عزم اللجنة مفاتحة وزير الموارد المائية جمال العادلي لمعرفة خطط وآليات عمل الوزارة للاستفادة من كميات الأمطار والسيول الكبيرة كخزين استراتيجي بموسم الصيف، معتبراً أن العراقيين يعيشون "بين نارين" أولها السيول والغرق في الشتاء وثانيها الجفاف وشح المياه بالصيف.وأضاف، أن "لجنة الزراعة والمياه البرلمانية ستعمل على مفاتحة وزير الموارد المائية ليبين لنا الطرق والآليات المستخدمة للاستفادة من هذه المياه بغية رفد الخزين الاستراتيجي للمياه لمعالجة شحة المياه في فصل الصيف"، مشددا على "أهمية أن تكون معالجة قضية المياه ضمن أولويات عمل الحكومة الحالية كونها أزمة مستمرة منذ سنين دون وجود أية معالجات فعلية لها بما أثر سلبياً على المساحات المزروعة والمياه الصالحة للشرب".

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