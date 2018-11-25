الموارد المائية: تصريف المياه بنهر دجلة بلغ 3000م3 بالثانية نتيجة الامطار

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، أن تصريف المياه بنهر دجلة بلغ 3000 متر مكعب بالثانية بسبب الامطار.واشارت الوزارة الى انها "استنفرت جهودها كافة لامرار الموجة بسلام، حيث ان هناك معلومات تشير بان كميات من السيول سترد من الجانب الشرقي للبلاد في محافظتي واسط وميسان وان الجهود مستنفرة في هذه القواطع لاستيعاب مياه السيول والاستفادة منها في تغذية اهوار جنوب العراق وشط العرب الذي انخفضت فيه التراكيز الملحية بشكل كبير واخذ يعود الى وضعه الطبيعي".

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