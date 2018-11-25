وثائق.. تسمية رؤساء ثلاث كتل برلمانية كوردية

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت ثلاثة أحزاب كوردية تسمية رؤساء كتلها السياسية في مجلس النواب العراقي.

وبموجب وثائق حصلت شفق نيوز على نسخة منها، فقد اعلنت احزاب الاتحاد الاسلامي الكوردستاني والجماعة الاسلامية والتحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، عن رؤساء كتلها السياسية في مجلس النواب العراقي.

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