المحور الوطني يكشف عن ترشيح

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف المحور الوطني، اليوم الأحد، عن ابرز مرشحي لحقيبة وزارة الدفاع، فيما أكد اعطاءه كامل الصلاحية لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وقال النائب عن التحالف مقدام الجميلي لشفق نيوز ان "وزارة الدفاع باعتبارها حصة المكون السني، فنحن كممثلين عن هذا المكون فقد رشحنا للوزارة كل من عبدالغني الاسدي وعبدالوهاب الساعدي وطالب شغاتي".

وبين الجميلي ان "ترشيح هؤلاء الابطال جاء من اجل الابتعاد عن الطائفية، خصوصا وان الوزارات الأمنية هي من اجل حماية امن العراق والعراقيين ودفاع الخطر عن جميع العراقيين"، مؤكدا ان "تحالف المحور الوطني اعطى الحرية الكاملة لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لاختيار اي شخصية يراها مناسبة لحقيبة الدفاع".

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