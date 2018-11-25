خلاطي: عمل الحكومة بكابينة وزارية منقوصة له انعكاسات سلبية

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، أن جلسة البرلمان ليوم غد قد تشهد حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض ما تبقى من كابينته الوزارية على مجلس النواب.

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