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نصيف تكشف بؤرة جديدة للفساد وتطالب بمراجعة قرارت اللجنة الاقتصادية في للوزراء
2018/11/25 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف رئيس مجلس الوزراء بمراجعة قرارت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لتضمنها قرارات تخدم مصالح شركات احتكارية مقربة من بعض الفاسدين.

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