العيساوي : توجه نيابي لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم

2018/11/25 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب فالح العيساوي عن توجه نيابي لاعادة جميع النازحين الى مناطقهم ضمن فقرة طارئة.

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