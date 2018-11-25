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العيساوي : توجه نيابي لإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم
2018/11/25 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف عضو مجلس النواب فالح العيساوي عن توجه نيابي لاعادة جميع النازحين الى مناطقهم ضمن فقرة طارئة.

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