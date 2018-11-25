2018/11/25 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم - سيدات دون 17 عاماً: ملخص مباراة اليابان ونيوزيلندا) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس العالم - سيدات دون 17 عاماً: ملخص مباراة اليابان ونيوزيلندا) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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