الرجاء البيضاوي – فيتا كلوب: مشاهدة البث المباشر اليوم والتغطية الخاصة

2018/11/25 | 12:36

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موعد مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب

يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي فريق فيتا كلوب الكونغولي اليوم الأحد 25 تشرين الأول/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.



ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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