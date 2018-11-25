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نائب يطالب عبد المهدي ووزراء الأمن لزيارة الموصل
2018/11/25 | 12:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]طالب عضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي والوزراء الامنيين والخدميين بزيارة مدينة الموصل للوقوف على مشكلاتها والمباشرة بحلها.وقال المعموري في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه "بعد التحذيرات التي اطلقها السيد مقتدى الصدر من خطورة الأوضاع الامنية التي تحيط بمدينة الموصل شكل تحالف سائرون وفداً للإطلاع ميدانياً على وضع المدينة وتقييم الاوضاع الامنية والخدمية هناك".وأضاف المعموري، ان "معاناة المواطنين في مدينة الموصل تتعدى اليوم أزمة السيول فتحويل المخيمات من مكان إلى آخر لا يمثل الحل الحقيقي لتلك الأزمة وعلى الحكومة الاتحادية المباشرة فوراً بإعادة إعمار البنى التحتية وإعادة الأهالي إلى منازلهم".وأشار إلى ان "مدينة الموصل تحررت بدماء غالية وتكلفة مالية باهضة وعليه فإنه يجب الحفاظ على أمنها من خلال سد الثغرات العسكرية في المناطق الحدودية وتوفير الاحتياجات اللازمة للأجهزة الأمنية وإعادة إعمار المناطق المدمرة".وطالب المعموري "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمفاتحة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، لغرض القيام بزيارة محافظة نينوى برفقة الوزراء الأمنيين والخدميين للوقوف ميدانياً على المشكلات التي تعاني منها مدينة الموصل والمباشرة بحلها".

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