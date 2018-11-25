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رئيس البرلمان الأوروبي: هذا ليس يوما سعيدا، ولكنه يوم إيجابي
2018/11/25 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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