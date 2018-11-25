مراسل كوردستان 24 يقترن بناجية من داعش إيفاءً بوعد

2018/11/25 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي آب أغسطس 2014 تعرض الايزيديون لأسوأ مجازر على يد تنظيم داعش عندما اجتاح سنجار مما دفع الآلاف إلى الفرار نحو إقليم كوردستان ومناطق أخرى وتقطعت السبل بآخرين فيما لا يزال الكثير من النساء والأطفال مختطفين لدى التنظيم المتطرف.

وواجهت النساء حياة قاسية للغاية في ظل داعش حيث تعرضن للاغتصاب والعبودية الجنسية، فيما اُعدم الرجال وزُج الاطفال في المعسكرات.



وأسيئت معاملة الفتيات وتم بيعهن مراراً وتكراراً في سوق النخاسة على امتداد الرقعة التي سيطروا عليها في العراق وسوريا.

وقال شنكالي إن ما يهم النساء الايزيديات هو التحرر من داعش، مشيراً الى ان فيان كانت قد حُجزت لدى مسلحي داعش لمدة عام.

ومضى يقول "بعد أن قابلت فيان، رأيت أنها...



بحاجة إلى شريك يقف الى جانبها".

واحتفلت فيان بفصل جديد في حياتها بحضور أسرتها وأقاربها.

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