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فيديو صادم لضرب طلبة مدرسة إبتدائية في أيمن الموصل
2018/11/25 | 12:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فيديو صادم لضرب طلبة مدرسة إبتدائية في أيمن الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/25 | 12:41.

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