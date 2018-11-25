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2018/11/25 | 12:44
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("العراقي للتجارة" يغلق تمويل بـ600 مليون دولار لمشروع كهرباء) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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