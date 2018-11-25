العملات الأوروبية ترتفع أمام الدينار العراقي

2018/11/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حققت العملات الأوروبية ارتفاعاً أمام الدينار العراقي، واستقر الدولار الأمريكي أمامه.

وصعد اليورو بنسبة 0.03% أمام الدينار العراقي، وارتفع الإسترليني 0.02% أمامه، مقارنة بـمستوياته السابقة.

واستقرت قيمة الين الياباني أمام الدينار العراقي دون تغير عن مستوياته السابقة.

وتباين أداء العملات الخليجية أمام الدينار العراقي، لترتفع قيمة الريال السعودي، والدينار الأردني أمامه.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت قيمة الدرهم الإماراتي، والدينار البحريني، والريال القطري، والدينار الكويتي، والريال العُماني أمام العملة العراقية.

ولم تتغير قيمة الجنيه المصري أمام الدينار العراقي.

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