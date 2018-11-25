2018/11/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حققت وزارة النفط العراقية احتياطي نفطي بلغ 153 مليار برميل، وتسعى لزيادة هذه المعدلات من خلال عمليات الحفر والاستكشاف التى تجري حالياً.

وأكد وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي، في بيان على موقع الوزارة، أن النفط العراقية تجري الجولة الخامسة للتراخيص الخاصة بالرقع الاستكشافية.

وأشار فياض نعمة إلى اتجاه الوزارة لتطوير عمليات الاستكشافات النفطية والغازية باعتماد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بمعدلات الاحتياطات النفطية والغازية العراقية، وأنها شهدت تزايداً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية.

وأضاف نعمة، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على اكتشاف المكامن العميقة وتكثيف عمليات الحفر الاستكشافي والتقييمي لإثبات ما تم استكشافه من تراكيب هايدروكاربونية، وكذلك تسليط الضوء على المحاور الغازية والرقع الاستكشافية والتراكيب الحدودية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الشركات الوطنية والوزارة تحرصان على تنظيم المؤتمرات والفعاليات والورش العلمية للتواصل مع التكنولوجيا والتطور العلمي في مجالات الاستكشاف وقطاعات الصناعة النفطية والغازية الاخرى.

وأشار عاصم جهاد، إلى أن العراق يمتلك أكبر مخزون من الثروة الهايدروكاربونية، تفوق 500 مليار برميل، واحتياطي مثبت يفوق 153 ملياراً، وأن الوزارة تسعى إلى دعم وتعزيز الاحتياطي المثبت إلى مستويات تتناسب والمخزون النفطي الهائل الذي نمتلكه.

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