2018/11/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشفت صحيفة “العربي الجديد”، الأحد، عن منح وزارة الداخلية العراقية شخصيات بحرينية وسعودية معارضة حق اللجوء السياسي.ونقلت الصحيفة في تقرير, عن مسؤول عراقي رفيع قوله، إن “وزارة الداخلية منحت جميع المواطنين البحرينيين حق اللجوء السياسي، وهناك بضعة أفراد سعوديين من القطيف”.وأضاف أن “نحو 10 يمنيين يقيمون منذ عام 2015 في بغداد بشكل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يمنح حق اللجوء لمعارضين بحرينيين وسعوديين alansaar.

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