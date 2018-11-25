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مجلس صلاح الدين يصوت على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة
2018/11/25 | 13:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عاجل مجلس صلاح الدين يصوت على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة

{صلاح الدين:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالاجماع على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة في المحافظة ..يتبع

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