2018/11/25 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل مجلس صلاح الدين يصوت على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة

{صلاح الدين:الفرات نيوز} صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالاجماع على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة في المحافظة ..يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس صلاح الدين يصوت على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس صلاح الدين يصوت على اعلان المناطق التي ضربتها السيول منكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).